В Азербайджане вводится запрет на промышленный лов рыбы в водоемах

Согласно "Правилам лова рыбы и других водных биоресурсов", утвержденным постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 июня 2017 года, в связи с периодом нереста с 1 мая по 1 сентября вводится запрет на промышленный лов рыбы и других водных биоресурсов во всех водоемах страны.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и информационного обеспечения Министерства сельского хозяйства, все физические и юридические лица, занимающиеся рыболовством, обязаны соблюдать установленные правила и воздерживаться от лова рыбы в этот период.

Лица, нарушающие правила рыболовства, включая незаконный вылов рыбы, несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

С целью предотвращения незаконного лова рыбы сотрудники Центра рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства и Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел регулярно проводят контрольные мероприятия в Каспийском море и внутренних водоемах и принимают соответствующие меры в отношении правонарушителей.