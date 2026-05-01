Представители дипкорпуса прибыли к мемориалу Ходжалинского геноцида

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли к мемориалу Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, они ознакомились с мемориальным комплексом, воздвигнутым в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения