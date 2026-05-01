Тонкости делимитации: Азербайджан и Армения на правильном пути

Автор: Лейла Таривердиева

29 апреля 2026 года в Агверане (Армения) под председательством вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна состоялась 13-я встреча Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Можно считать позитивным тот факт, что уже не в первый раз комиссии встречаются на территории одной из двух стран, а не на, скажем так, "нейтральной" территории.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал взаимные визиты заместителей премьер-министров двух стран историческими. На брифинге в правительстве армянский премьер заявил: "Произошло очень важное событие. Я рассматриваю визиты заместителей премьер-министров двух стран в рамках институциональности логики исторического мирного процесса. Я очень рад, что мы достигли этой вехи".

Напомним, что аналогичная встреча прошла в декабре прошлого года в Габале. Тогда в Азербайджан прибыл армянские вице-премьер Григорян. после той встречи начались поставки в Армению азербайджанского топлива. Наверняка и переговоры в Армении не останутся без последствий, и в двухсторонней повестке может появиться какой-то новый пункт.

Главной темой встреч госкомиссий, как известно, является делимитация границ. В Агверане были обсуждены технические и организационные вопросы, связанные с этим важным процессом. Были согласованы инструкции по проведению конкретных работ, в частности, создания делимитационной карты госграниц, оформления соовтетствующей документации.

В заявлении с удовлетворением подчеркивается продолжение транзита грузов через Азербайджан в Армению и поставки в РА азербайджанских нефтепродуктов. Более того, в рамках встречи госкомиссий состоялись обсуждения с участием представителей деловых кругов Армении касательно поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок.

В связи с участием представителей бизнес-кругов Армении во встрече армянские СМИ подметили интересный факты. В частности, после встречи в хвосте официального кортежа был замечен автомобиль с номерами, принадлежащими, как утверждают армянские медиа, предпринимателю Самвелу Алексаняну. Армянские СМИ также называют в связи с обсуждениями имя еще одного крупного бизнесмена - Хачатура Сукиасяна. Правда, официальных подтверждений участия этих лиц в переговорах нет. Тем не менее, указанные лица являются одними из тех, кто процветал при прежних режимах и сохранил свои бизнесы после 2018 года.

Алексанян и Сукиасян крупные предприниматели, контролирующие различные сферы, от продуктов питания и торговых центров до энергетики и строительства.

Хотя заседания госкомиссий имеют основную цель - делимитацию, экономическая составляющая не остается в стороне. Как мы уже отметили, именно после обсуждений с участием Мгера Григоряна в Габале, в Армению пошел азербайджанский бензин и дизельное топливо. Недавно Госкомтаможни опубликовал статистику торгового оборота между Азербайджаном и Арменией. Удивительно, что всего через шесть лет после окончания конфликта, длившегося почти сорок лет, две страны уже отчитываются о товарообороте. Хотя о товарообороте пока что говорить рано. По данным ведомства, в январе-марте 2026 года из Азербайджана в Армению было экспортировано товаров на сумму 5,757 миллиона ​​долларов. Этот объем составил 0,11 процента от всего экспорта республики. С одной стороны, это невысокий показатель, с другой - мы говорим всего о четырех месяцах.

Пока что мы не можем говорить об армянском импорте. Если с нефтепродуктами все понятно, то с потребностями Азербайджана в армянской продукции ясно пока не все.

Следующее заседание комиссий по делимитации состоится в Азербайджане. И состоится оно уже после парламентских выборов в Армении. Сохранятся ли нынешние тенденции, покажет время, но та позиция, которую демонстрирует действующее правительство соседней страны, может приветствоваться.

Напомним, что 24 мая 2024 года азербайджанские пограничники впервые заступили на охрану госграницы между Азербайджаном и Арменией. Протяженность делимитированной и демаркированной границы составила всего 12,7 километров, но эти километры стали символом того, что дорога к миру возможна. Согласно двусторонним договоренностям, было обеспечено возвращение Азербайджану территорий четырех сел Газахского района: Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы, которые были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

После успешного старта делимитации начались обсуждения того, где этот процесс будет продолжен.

Выступая на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что "мы с Арменией провели делимитацию границы без посредников". А в одном из интервью национальным телеканалам заявил, что это "уникальный случай, когда делимитация и демаркация проходят практически одновременно". И затронул очень важный момент, связанный с методологией, которую поддержала и армянская сторона: "Тот протокол, который был согласован между армянской и азербайджанской комиссиями по делимитации и демаркации, как раз и говорит о том, что при уточнении границы должны приниматься во внимание многие факторы: безопасность, коммуникации, населенные пункты, исторические факторы, экологические и т.д. То есть существующая условная граница между Арменией и Азербайджаном - это, во-первых, не догма, и наша позиция была всегда в том, что она требует уточнения с учетом тех и многих других факторов, о которых я говорил".

В конце прошлого года представители двух стран провели совместный осмотр на пограничном участке у Зодского золоторудного месторождения на кяльбаджарском направлении границы. Тогда распространились слухи, что военные уже ходят с картами и ведут работы, но обе стороны опровергли эти сообщения.

Согласно тексту мирного договора, парафированного сторонами 8 августа 2025 года, делимитация госграницы будет вестись на базе отдельного соглашения. В статье I договора отмечается, что "стороны будут добросовестно проводить переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с согласованными регламентами их работы с целью заключения соглашения о делимитации и демаркации государственной границы между сторонами".

Если следовать логике, в очереди на делимитацию те участки госграницы, которые будут задействованы в коммуникационных проектах. В первую очередь участки, через которые будут проходить коммуникации в рамках проекта TRIPP.

Думается, после выборов в Армении станет больше конкретики.