Очередное заседание комиссии по делимитации с Арменией пройдет в Азербайджане

Очередное заседание комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией состоится в Азербайджане.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Секретариат Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Стороны договорились определить дату проведения заседания комиссий в рабочем порядке.