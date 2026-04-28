В Баку открывается новая станция метро?

Распространились сообщения о возможном открытии новой станции метро на огражденной территории в центре Баку.

Как сообщает Day.Az, речь идет об участке возле станции "Низами" на территории Ясамальского района.

В связи с этим в ЗАО "Бакинский метрополитен" заявили, что в рамках государственной программы вблизи станции "Низами" будет построена станция B5. Она расположится под Центральным парком, и от нее будет обеспечен переход к станции "Низами".

Также отмечается, что цель проекта - расширение возможностей альтернативных выходов в метро и устранение трудностей, особенно в случае технических неисправностей.

Завершение проекта планируется до 2030 года, и ожидается, что он повысит удобство городского транспорта.