В Баку пройдут 19-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка и форум

С 5 по 8 мая в Баку пройдут Caspian Agro Week - 19-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка и форум, InterFood Azerbaijan - 31-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности, а также Horeca Caspian - 14-я Каспийская международная выставка оборудования и оснащения для гостиниц, ресторанов и супермаркетов.

Как сообщает Day.Az, выставки Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan, являющиеся ключевыми отраслевыми мероприятиями в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности региона, представляют собой одни из важнейших событий года, объединяющих всех участников соответствующих отраслей.

Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики оказывает выставкам организационную поддержку. Ведомство также принимает участие со своим стендом, представляя посетителям обширную информацию о проектах, направленных на развитие аграрного сектора, инновационных подходах и механизмах государственной поддержки.

В то же время выставки Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan поддерживаются Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Ассоциацией производителей продуктов питания и напитков Азербайджана (AQİSA), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), а также Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

На сегодняшний день участие в выставках подтвердили 447 компаний из 45 стран мира. География мероприятия охватывает, помимо Азербайджана, Германию, Соединённые Штаты Америки, Беларусь, Бенин, Великобританию, Бразилию, Южную Корею, Южный Судан, Чехию, Китай, Грузию, Эфиопию, Кот-д'Ивуар, Финляндию, Францию, Индию, Индонезию, Испанию, Швецию, Италию, Камерун, Латвию, Мексику, Египет, Нидерланды, Нигерию, Польшу, Гану, Казахстан, Российскую Федерацию, Сенегал, Сомали, Шри-Ланку, Танзанию, Таиланд, Турцию, Туркменистан, Грецию, Японию, Вьетнам, Замбию и другие страны.

Кроме того, Германия, Беларусь, Бразилия, Грузия, Италия, Республика Корея, Нидерланды и Индонезия представят свою продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности в формате национальных групп. AFAZ (Africa-Azerbaijan Cooperation) примет участие с отдельным стендом, на котором будут представлены компании из Республики Бенин, Республики Южный Судан, Федеративной Демократической Республики Эфиопия, Республики Кот-д'Ивуар, Республики Камерун, Федеративной Республики Нигерия, Республики Гана, Республики Сенегал, Федеративной Республики Сомали, Объединённой Республики Танзания и Республики Замбия. Следует отметить, что AFAZ и Бразилия впервые участвуют в данных выставках.

Одним из нововведений станет то, что в 2026 году выставка InterFood Azerbaijan будет проходить в едином пространстве - в четвертом павильоне Бакинского экспо-центра. Таким образом, все местные и зарубежные компании, представляющие пищевую промышленность, смогут презентовать свою продукцию посетителям в одном павильоне. Это позволит значительно сэкономить время и более удобно ознакомиться со всеми новинками отрасли.

Выставки будут организованы как в закрытых павильонах Бакинского экспо-центра, так и на открытой площадке. В частности, на открытой территории будет представлена широкая экспозиция крупногабаритной сельскохозяйственной техники и новейших аграрных решений. Посетители смогут ознакомиться с последними технологическими достижениями и оборудованием аграрного сектора.

Наряду с зарубежными участниками и местными компаниями, в этом году на выставке также активно будут представлены регионы Азербайджана. Посетители получат возможность ближе ознакомиться с аграрным и пищевым потенциалом регионов.

Будучи крупнейшей сельскохозяйственной выставкой региона, Caspian Agro Week охватывает такие направления, как сельскохозяйственная техника и оборудование, системы орошения, упаковка, инновационные технологии в сельском хозяйстве, животноводство и птицеводство, ветеринария, растениеводство, выращивание фруктов и овощей, цветоводство, переработка отходов, логистика и электронное сельское хозяйство. Выставка объединит ведущих участников отрасли, местных и зарубежных экспертов, включая импортеров, экспортеров, дистрибьюторов сельскохозяйственной продукции, представителей оптовой и розничной торговли, а также фермеров, создавая уникальные возможности для обмена опытом, знаниями и инновациями.

Отдельное внимание уделено направлению Smart Agro, включающему искусственный интеллект, умное сельское хозяйство, стартапы, IT-услуги, робототехнику, беспилотные летательные аппараты и решения в рамках green agro.

На выставке InterFood Azerbaijan будут представлены продукция и услуги в сфере пищевой промышленности, напитков, кондитерских изделий, молочной продукции, хлебобулочных и мучных изделий, фруктов и овощей, упаковки, пищевых технологий, а также халяльной продукции и других направлений.

Выставки выступают эффективной платформой для продвижения бренда Made in Azerbaijan. Как и в прошлом году, участники представят свою продукцию под этим брендом, демонстрируя развитие местного производства и его конкурентоспособность на глобальном рынке.

Впервые в рамках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan будет организована программа Hosted Buyer (программа приглашенных покупателей), направленная на создание максимально эффективных и комфортных условий для делового взаимодействия. В ее рамках участие примут представители российских торговых сетей Lenta, Samokat, Fresh market и других компаний.

В течение четырех дней выставки предложат насыщенную деловую программу, включающую международные форумы, панельные дискуссии, отраслевые презентации и мастер-классы, а также встречи в форматах B2B и B2G.

В презентационной зоне при организации Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики состоится ряд форумов: 3-й Международный аграрный инновационный форум, форум "Сила аграрного страхования против рисков", II Международный форум агрономов в рамках государственно-частного партнёрства, а также форум AGROSCIENCE. Кроме того, в Baku Marriott Hotel Boulevard пройдет 5-й форум развития агробизнеса.

В дни проведения выставки в Бакинском экспо-центре также будут организованы презентации и мастер-классы Food & Agro Talks. Ведущие специалисты аграрной и пищевой отрасли поделятся практическим опытом и обсудят актуальные темы. В рамках программы пройдут панельные сессии на темы: развитие агробизнеса в Азербайджане и программы поддержки, устойчивое водоснабжение и эффективность, тенденции и инновации в пищевой промышленности, финансовые решения для фермеров, экологически ориентированное сельское хозяйство и продовольственная безопасность, а также интерактивная кейс-сессия "Думай как генеральный директор".

Также в рамках выставок состоятся мероприятие "WomenSpace: еда, коммуникация, наставничество" и выставка шоколадных арт-инсталляций.

В рамках InterFood Azerbaijan для участников и приглашенных компаний будет функционировать "Retail Center - центр деловых встреч торговых сетей". Центр будет работать во второй день выставки и станет площадкой для целевых встреч между производителями пищевой продукции и представителями крупных розничных сетей. Это позволит участникам напрямую представить свою продукцию потенциальным покупателям, наладить новые каналы сбыта и расширить возможности сотрудничества.