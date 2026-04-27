Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг - ФОТО Сборная Азербайджана по мини-футболу поднялась на первое место в мировом рейтинге. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщила Федерация мини-футбола Азербайджана. Согласно информации, Всемирная федерация мини-футбола (WMF) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.
Согласно данным, на первой строчке расположилась сборная Азербайджана, являющаяся действующим чемпионом мира. Наша команда набрала 4085 очков и впервые в истории достигла такого результата.
Второе место занимает сборная Сербии с 3890 очками, а тройку лидеров замыкает команда Румынии, в активе которой 3385 баллов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре