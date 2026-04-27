Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

Сборная Азербайджана по мини-футболу поднялась на первое место в мировом рейтинге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщила Федерация мини-футбола Азербайджана.

Согласно информации, Всемирная федерация мини-футбола (WMF) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

Согласно данным, на первой строчке расположилась сборная Азербайджана, являющаяся действующим чемпионом мира. Наша команда набрала 4085 очков и впервые в истории достигла такого результата.

Второе место занимает сборная Сербии с 3890 очками, а тройку лидеров замыкает команда Румынии, в активе которой 3385 баллов.