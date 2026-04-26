https://news.day.az/world/1830463.html
Крупный пожар на базе ВВС Великобритании - ВИДЕО
Сообщается о крупном пожаре на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд, которую используют американские бомбардировщики для нанесения ударов по Ирану.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В ночное время на авиабазе, где базируются бомбардировщики B-52 Stratofortress, произошел крупный пожар. Жителям было рекомендовано держать окна и двери закрытыми, поскольку дым распространился по всему району.
Пожарные, скорая помощь и сотрудники Министерства обороны прибыли на место происшествия.
