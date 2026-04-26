В аэропорту Нью-Дели экстренно приземлился самолет, есть пострадавшие - ВИДЕО Шесть пассажиров пострадали в результате аварийной эвакуации из самолета рейсом из Нью-Дели в Цюрих. Инцидент произошел в аэропорту имени Индиры Ганди, пишет газета The Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Всего на борту было 232 человека.
Всего на борту было 232 человека. Как пишет газета, во время разгона перед взлетом у самолета отказал двигатель после чего он загорелся. Срочную эвакуацию провели прямо на взлетно-посадочной полосе с помощью аварийных трапов. Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.
Авиакомпания Swiss заявила, что проведет расследование.
