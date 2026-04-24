Эти лица могут быть оштрафованы на 200 манатов

Введены новые правила, направленные на предотвращение физического насилия в отношении детей. Согласно изменениям в законодательстве, родители, применяющие физические наказания к ребенку, могут быть оштрафованы на 200 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по мнению специалистов, последствия таких случаев для детей различаются и зависят от их психологического состояния. У одних детей из-за страха может наблюдаться изменение поведения, тогда как у других возможна обратная реакция - усиление агрессии. В связи с этим считается, что одной лишь системой штрафов полностью решить проблему сложно.

Комментируя вопрос, юрист Мирджавид Мириев отметил, что если действия родителя выходят за рамки воспитания и носят характер насилия, а также доказан вред здоровью ребенка, дело рассматривается уже не в административном, а в уголовном порядке, и применяются более строгие меры в соответствии с законодательством.

Эксперты подчеркивают, что для защиты детей от насилия важны не только правовые санкции, но и просветительская работа, а также психологические подходы.