Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал американский лидер в Truth Social по итогам очередного раунда консультаций послов Израиля и Ливана в Вашингтоне.

"Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Жду возможности в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна", - написал Трамп.