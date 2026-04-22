Президент Ильхам Алиев: Наш план предусматривает достижение мощности в 8 гигаватт солнечной, ветровой и гидроэнергетики к 2032 году

Наш план, основанный не только на наших устремлениях, но и на подписанных контрактах - юридически обязывающих контрактах, - предусматривает достижение мощности в 8 гигаватт солнечной, ветровой и гидроэнергетики к 2032 году. И это абсолютно реалистично.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

"Мы в значительной мере заместим природный газ, используемый для производства электроэнергии, возобновляемыми источниками энергии, что позволит нам сэкономить несколько миллиардов кубических метров газа, столь необходимого сейчас на международных рынках", - подчеркнул Президент Азербайджана.