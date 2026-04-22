Kapital Bank обнародовал объем синдицированного кредита, привлеченного в 2025 г.

В 2025 году Kapital Bank привлек синдицированные кредитные средства в объеме 50 миллионов долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам работы Kapital Bank на 2026 год, заявил председатель правления и главный исполнительный директор банка Фарид Гусейнов.

Он отметил, что в прошлом году был подписан первый в истории банка синдицированный кредитный договор.

"В рамках сотрудничества с Mashreq Bank - ведущим банком региона Персидского залива - для Kapital Bank были привлечены синдицированные кредитные средства в размере 50 миллионов долларов США.

Также в прошлом году банк стал партнёром крупнейшей IT-экосистемы Узбекистана. Был выделен синдицированный кредит компании MAKESENSE, входящей в экосистему Uzum, в размере 22 миллионов долларов США. Благодаря этому сотрудничеству впервые в истории Kapital Bank был предоставлен синдицированный кредит юридическому лицу, действующему на международном финансовом рынке", - подчеркнул председатель.