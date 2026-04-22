Moody’s присвоил PASHA Bank рейтинг"Ba2", прогноз рейтинга "позитивный"

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings присвоило PASHA Bank долгосрочный депозитный рейтинг в национальной и иностранной валюте на уровне "Ba2", установив прогноз "позитивный".

Согласно оценке агентства, являясь одним из трех крупнейших банков страны, PASHA Bank занимает весомую долю на кредитном и депозитном рынках. Базовая кредитоспособность на уровне "ba3" поддерживается сильной капитализацией, адекватной прибыльностью и высокой ликвидностью.

Moody's также отмечает позитивные ожидания относительно дальнейшего развития Банка. Высокий уровень капитализации, сильные показатели ликвидности и стабильная прибыльность рассматриваются как ключевые факторы, обеспечивающие устойчивость развития Банка в течение следующих 12-18 месяцев.

По словам Члена Правления и главного финансового директора PASHA Bank Мурада Сулейманова, оценка Moody's подтверждает финансовую устойчивость и качество управления банка: "Подтвержденные рейтинги и позитивный прогноз со стороны Moody's свидетельствуют о международном признании нашей финансовой устойчивости и стратегии развития. Эта оценка четко отражает как наши финансовые показатели, так и прозрачный и ответственный подход к управлению".

В сообщении агентства также подчеркивается, что достаточность капитала Банка остается одной из самых высоких в стране и, как ожидается, сохранится на этом же уровне. Кроме того, наблюдается тенденция к улучшению качества активов, чему способствует рост платежеспособности заемщиков на фоне развития не-нефтяного сектора экономики.

С точки зрения ликвидности Банк также занимает сильные позиции: ликвидные активы составляют значительную долю совокупных активов, а основная часть фондирования обеспечивается за счет клиентских депозитов.

Наряду с этим, Standard & Poor's в 2026 году подтвердило кредитный рейтинг PASHA Bank на уровне "BB-/B" с "позитивным" прогнозом. Банк также был признан International Investor Magazine "Лучшим банком Азербайджана" и "Лучшим банком для МСБ" в 2026 году. В 2024-2025 годах банк получил различные награды от Euromoney, Global Finance и Stevie Awards, в частности, став первым азербайджанским банком, получившим награду "Gold Stevie" в номинации "Компания года".