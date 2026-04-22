Назван оборот Birbank Invest за 9 месяцев

Birbank Invest за 9 месяцев осуществил оборот в 25 миллионов долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам работы Kapital Bank на 2026 год, заявил председатель правления и главный исполнительный директор банка Фарид Гусейнов.

"Сегодня самый ценный капитал - это средства, находящиеся в движении, растущие и инвестируемые в будущее. Руководствуясь именно этой философией, в прошлом году мы вдохнули совершенно новую жизнь в бренды Birbank и представили общественности Birbank Invest. Этот проект, реализованный совместно с PASHA Capital, является первым независимым инвестиционным приложением в Азербайджане, представленным банком.

Отмечу, что это - широкие возможности как для профессионалов, так и для тех, кто впервые делает шаг в мир инвестиций. Мы настолько упростили и сделали доступной инвестиционную среду, что теперь цифры говорят сами за себя. Сегодня можно выйти на глобальные рынки всего с 1 долларом. Наши пользователи могут воспользоваться более чем 12 000 финансовыми инструментами, включая ведущие компании США и биржевые инвестиционные фонды (ETF). Все это происходит благодаря быстрой цифровой регистрации, возможности инвестирования 24/7, страховке до 500 000 долларов и высоким стандартам безопасности. Несмотря на то, что прошло совсем немного времени, тот факт, что уже около 100 000 пользователей доверились нам, а оборот превысил 25 миллионов долларов США, показывает: наше общество было давно готово к этой трансформации", - подчеркнул он.