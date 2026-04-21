Иран назвал блокаду со стороны США иранских портов нарушением перемирия

Продолжающаяся блокада иранских портов со стороны США является нарушением условий прекращения огня.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Блокада иранских портов - акт войны, и тем самым нарушение перемирия. Удар по коммерческому судну и взятие в заложники команды - нарушение еще более крупное", - написал он.

По его словам, тем не менее, иранские власти знают, как противостоять ограничениям, вводимым враждебными силами, и как защитить свои интересы.