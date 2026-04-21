https://news.day.az/world/1829450.html
Иран назвал блокаду со стороны США иранских портов нарушением перемирия
Продолжающаяся блокада иранских портов со стороны США является нарушением условий прекращения огня.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
"Блокада иранских портов - акт войны, и тем самым нарушение перемирия. Удар по коммерческому судну и взятие в заложники команды - нарушение еще более крупное", - написал он.
По его словам, тем не менее, иранские власти знают, как противостоять ограничениям, вводимым враждебными силами, и как защитить свои интересы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре