Совет ЕС обсудит отношения между Азербайджаном и Арменией и стабильность на Южном Кавказе

Совет Европейского союза обсудит отношения между Азербайджаном и Арменией и стабильность на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Совет, заседание пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

В рамках встречи планируется обмен мнениями по ситуации в регионе, в частности по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также по более широким отношениям ЕС с Азербайджаном.

Обсуждение пройдет в преддверии саммита ЕС-Армения, который запланирован на 4-5 мая в Ереване.

Помимо Южного Кавказа, в повестку заседания входят вопросы, связанные с войной в Украине, ситуацией на Ближнем Востоке, а также продолжающимся конфликтом в Судане.