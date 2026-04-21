Сильное землетрясение в Японии

У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого пострадали как минимум 6 человек.

Как сообщает Day.Az, по данным агентства Kyodo, подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане к востоку от региона Тохоку.

После происшествия для префектур Ивате, Аомори, Мияги, а также южной части острова Хоккайдо была объявлена угроза цунами с высотой волн до 3 метров.

Фактическая высота волн, достигших побережья, составила до 80 см.

После основного землетрясения было зарегистрировано 9 афтершоков магнитудой до 5,4.

Сейсмологи предупреждают о высокой вероятности повторных подземных толчков в течение ближайшей недели.