В Лондоне совершено нападение на две синагоги

На северо-западе Лондона совершена попытка поджога синагоги - это уже второй подобный инцидент за последние два дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, ночью к зданию Kenton United Synagogue были направлены полиция и пожарные расчеты.

Главный раввин назвал нападение "трусливым" и заявил об усилении кампании запугивания еврейской общины в Великобритании.

В результате последнего инцидента в одной из комнат произошло задымление, однако пострадавших нет, серьезного ущерба зданию не нанесено. Днем ранее в том же районе также было атаковано здание еврейской благотворительной организации.