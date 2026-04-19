https://news.day.az/world/1828901.html В Лондоне совершено нападение на две синагоги На северо-западе Лондона совершена попытка поджога синагоги - это уже второй подобный инцидент за последние два дня. Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, ночью к зданию Kenton United Synagogue были направлены полиция и пожарные расчеты.
В Лондоне совершено нападение на две синагоги
На северо-западе Лондона совершена попытка поджога синагоги - это уже второй подобный инцидент за последние два дня.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, ночью к зданию Kenton United Synagogue были направлены полиция и пожарные расчеты.
Главный раввин назвал нападение "трусливым" и заявил об усилении кампании запугивания еврейской общины в Великобритании.
В результате последнего инцидента в одной из комнат произошло задымление, однако пострадавших нет, серьезного ущерба зданию не нанесено. Днем ранее в том же районе также было атаковано здание еврейской благотворительной организации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре