Джейхун Байрамов на переговорах с министром иностранных дел Таиланда

20 апреля 2026 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пуангкеткео в рамках 82-й сессии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (UNESCAP) в Бангкоке.

Отмечено, что в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Таиландом, а также высоко оценен существующий потенциал для расширения сотрудничества. Были рассмотрены возможности для развития политического диалога, расширения экономического и торгового сотрудничества, а также углубления связей в сфере культуры и туризма.

Как важные этапы в развитии двусторонних отношений были отмечены официальное открытие посольства Азербайджана в Таиланде в декабре 2025 года и проведение первых политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Было подчеркнуто, что эти шаги способствуют укреплению институциональных основ азербайджано-тайских отношений и дальнейшему систематическому развитию сотрудничества.

На встрече была отмечена важность укрепления взаимодействия на различных платформах. Обсуждались перспективы расширения сотрудничества в рамках ООН, UNESCAP, AQEM, АСЕАН и других международных организаций, и была выражена уверенность в том, что 82-я сессия UNESCAP, проходящая под председательством Азербайджана и организованная Таиландом, принесет плодотворные результаты.

Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о мирных инициативах Азербайджана, мерах по разминированию освобожденных территорий, а также о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, осуществляемых в этих районах.

Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.