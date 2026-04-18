Американские военные готовятся захватить связанные с Ираном танкеры и торговые суда

Американские военные в ближайшие дни могут начать операции по досмотру и захвату нефтяных танкеров и торговых судов, связанных с Ираном, в международных водах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, эти меры являются частью стратегии администрации Трампа по усилению экономического давления на Иран. Вашингтон рассчитывает таким образом вынудить Тегеран пойти на уступки в переговорах по ядерной программе и обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив.

Как отметил эксперт Университета Эмори Невитт, речь может идти сразу о нескольких направлениях: усилении морского присутствия у берегов Ирана, возможных операциях против судов так называемого "теневого флота" в разных регионах мира, а также пресечении контрабанды, включая поставки компонентов для ракет.