Экономическое сотрудничество между странами Южного Кавказа крайне важно.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума, передает Day.Az.

По его словам, страны региона должны руководствоваться общей повесткой развития и стабильности.

"Мы твердо убеждены, что если страны Южного Кавказа разделяют общее видение процветания, стабильности и мира, то это приносит пользу всем нашим народам. Сильное и стабильное соседство положительно отражается на каждом из нас", - сказал Жоржолиани.

Он подчеркнул, что Грузия продолжит политику продвижения мира в регионе.

"По этой причине мы будем и дальше активно продвигать политику мира", - отметил он.

Отдельно он указал на важность экономического развития.

"Мир и экономическое развитие тесно взаимосвязаны. Без мира сложно обеспечить устойчивый экономический рост, а без экономических возможностей труднее достичь долгосрочного мира", - сказал Жоржолиани.

По его словам, Грузия демонстрирует устойчивые экономические показатели.

"За последние четыре года мы достигли одних из самых высоких темпов роста в Европе - в среднем 9,3%. Только в январе и феврале рост составил 8,4%", - отметил он.

Жоржолиани подчеркнул, что экономическое и политическое сотрудничество в регионе имеет стратегическое значение.

"Экономическое и политическое сотрудничество между странами Южного Кавказа необходимо не только для повышения благосостояния и расширения экономик, но и, самое главное, для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе", - добавил он.