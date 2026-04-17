Экономическое сотрудничество между странами Южного Кавказа крайне важно - Леван Жоржолиани
Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума, передает Day.Az.
По его словам, страны региона должны руководствоваться общей повесткой развития и стабильности.
"Мы твердо убеждены, что если страны Южного Кавказа разделяют общее видение процветания, стабильности и мира, то это приносит пользу всем нашим народам. Сильное и стабильное соседство положительно отражается на каждом из нас", - сказал Жоржолиани.
Он подчеркнул, что Грузия продолжит политику продвижения мира в регионе.
"По этой причине мы будем и дальше активно продвигать политику мира", - отметил он.
Отдельно он указал на важность экономического развития.
"Мир и экономическое развитие тесно взаимосвязаны. Без мира сложно обеспечить устойчивый экономический рост, а без экономических возможностей труднее достичь долгосрочного мира", - сказал Жоржолиани.
По его словам, Грузия демонстрирует устойчивые экономические показатели.
"За последние четыре года мы достигли одних из самых высоких темпов роста в Европе - в среднем 9,3%. Только в январе и феврале рост составил 8,4%", - отметил он.
Жоржолиани подчеркнул, что экономическое и политическое сотрудничество в регионе имеет стратегическое значение.
"Экономическое и политическое сотрудничество между странами Южного Кавказа необходимо не только для повышения благосостояния и расширения экономик, но и, самое главное, для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе", - добавил он.
