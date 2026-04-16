Хикмет Баба оглу награжден орденом "Шохрат"

Хикмет Баба оглу Мамедов награжден орденом "Шохрат".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики наградить Хикмета Баба оглу Мамедова орденом "Шохрат", - говорится в документе.