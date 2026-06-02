Сборная Азербайджана проведет очередные матчи на Кубке мира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 завтра проведет очередные матчи на Кубке мира, который проходит в столице Польши Варшаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающая в группе А команда сначала встретится со сборной Чехии.

Матч начнется в 19:05 по бакинскому времени.

Во второй игре дня сборная Азербайджана сыграет с хозяйками турнира - командой Польши. Начало встречи запланировано на 20:55 по бакинскому времени.

Напомним, накануне в первом матче группового этапа азербайджанские баскетболистки встретились со сборной Мадагаскара и одержали уверенную победу со счетом 21:13. Также команда под руководством Ратомира Делича в рамках группы A встретилась со сборной Нидерландов.

Матч завершился победой соперника со счетом 19:13.

Напомним, что чемпионат мира по баскетболу 3х3 завершится 7 июня.