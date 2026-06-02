Азербайджан вышел в четвертьфинал Евро по мини-футболу, победив Казахстан

Сборная Азербайджана по мини-футболу успешно преодолела стадию 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Братиславе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, национальная сборная одержала победу над сборной Казахстана со счетом 3:2.

Азербайджанская команда активно начала встречу и уже на второй минуте вышла вперед благодаря голу Ревана Керимова. На седьмой минуте преимущество увеличил Иса Атаев. Во втором тайме Мухаммад Халилов забил третий мяч сборной Азербайджана.

Соперник сумел сократить отставание, однако азербайджанская команда удержала победный счет и вышла в четвертьфинал турнира.