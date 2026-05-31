Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с возвращением жителей из поездок после праздничных нерабочих дней.

Как передает Day.Az, в ведомстве отметили, что в связи с возвращением граждан, выезжавших в регионы, на дорогах ожидается увеличение интенсивности движения.

В связи с этим водителей и пассажиров призвали строго соблюдать правила безопасности, по возможности отправляться в путь в светлое время суток, а также не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии.

Особое внимание водителей попросили уделить технической исправности транспортных средств, правильной оценке дорожных и погодных условий, а также соблюдению правил обгона, маневрирования и скоростного режима.