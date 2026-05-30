В США поврежден космодром после ЧП с ракетой

Инфраструктура космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида получила серьезные повреждения после взрыва тяжелой ракеты New Glenn.

Согласно опубликованным аэрофотоснимкам, на территории космодрома оказались разрушены несколько конструкций, а обломки разлетелись по всей площадке. В материале отмечается, что после взрыва уцелели лишь одна башня и резервуар для воды.

По данным AP, инцидент нанес серьезный удар по репутации компании Blue Origin, разработавшей ракету New Glenn.

Напомним, что взрыв произошел 28 мая во время испытаний на стартовой площадке. Ракета-носитель New Glenn, созданная компанией бизнесмена Джефф Безос, взорвалась в ходе тестов. Трансляция велась на портале NASA Spaceflight.

На опубликованных кадрах видно, как у основания ракеты появляется яркая вспышка, после чего происходит мощный взрыв. В Blue Origin произошедшее охарактеризовали как "аномалию".