Пентагон привлекает военных к турниру UFC

Министерство обороны США привлекает сотни военнослужащих к участию в турнире UFC, который планируется провести на территории Белого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Washington Post, мероприятие станет частью празднования 250-летия США и пройдет при поддержке президента Дональда Трампа.

По данным издания, приоритет при отборе отдается солдатам и младшим офицерам. При этом расходы на поездку и проживание участники должны оплачивать самостоятельно.

Согласно внутреннему документу ВВС США, кандидаты обязаны соответствовать установленным нормам физподготовки, а также требованиям по соотношению роста и объема талии. Кроме того, военнослужащие должны прибыть на мероприятие в парадной форме с коротким рукавом.

Ранее сообщалось, что UFC намерена организовать турнир на лужайке Белого дома летом 2026 года.