Президент Мальдивской Республики поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Мальдив рад передать Вашему превосходительству, Правительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.

С чувством признательности отмечаю устойчивое развитие двусторонних отношений между нашими странами, основанных на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве. Уверен, что дружественные связи между Мальдивской Республикой и Азербайджанской Республикой будут развиваться и в предстоящие годы.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, народу Азербайджана - неуклонного прогресса, мира и процветания.

Прошу принять мое высочайшее почтение".