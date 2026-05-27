В США придумали "гениальный" способ кражи посылок

В США придумали очередной "гениальный" способ кражи посылок.

Как передает Day.Az, в Калифорнии неизвестный, накрывшись большим черным мусорным мешком, подполз к дому, схватил посылку и так же "незаметно" скрылся.

Все происходящее зафиксировала камера дверного звонка, однако вора так и не нашли.