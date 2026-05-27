Эту функцию рекомендуют включить на Android

Пользователей Android-смартфонов призвали включить функции разработчика, чтобы защититься от потери данных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналисты медиа описали ситуацию, при которой дисплей телефона выходит из строя, и извлечь какую-либо информацию с памяти девайса без замены экрана оказывается невозможно. Чтобы не допустить такого развития событий, специалисты посоветовали включить на телефонах одну настройку, которая активируется через функции разработчика.

Авторы рекомендовали зайти в "Параметры разработчика" - для этого нужно открыть раздел "О телефоне" и несколько раз нажать на пункт "Номер сборки". После этого откроется параметра "Отладка по USB", который нужно активировать. В материале говорится, что после включения функции отладки получить доступ к данным на смартфоне можно через провод и компьютер.

Специалисты объяснили, что благодаря функции "Отладка по USB" можно подключить смартфон к компьютеру по кабелю и скачать все необходимые данные. "Даже если физический дисплей и сенсорный экран неисправны, пока телефон включен, Android продолжает работать, просто не будучи видимым", - отметили авторы.