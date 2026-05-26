Мы продолжаем поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в поздравительном письме, направленном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

"Мы воодушевлены усилиями Азербайджана по продвижению мирного соглашения, которое Вы парафировали в августе прошлого года, включая продолжающийся процесс делимитации границы, освобождение четырех армянских заключённых в январе 2026 года, поставки топлива в Армению, а также инициативу "Мост мира", объединяющую гражданские общества двух стран", - отметил Президент США, подчеркнув, что с нетерпением ждет дальнейшего укрепления стратегического партнерства в предстоящие годы и десятилетия.