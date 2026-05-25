Балакиши Гасымов переизбран гендиректором İTV

Балакиши Гасымов переизбран генеральным директором Общественного телевидения и радио Азербайджана.

Как передает Day.Az, решение было принято на заседании Вещательного совета ЗАО "Общественное телевидение и радиовещание".

По итогам голосования все 8 членов совета единогласно поддержали кандидатуру Гасымова.