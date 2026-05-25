https://news.day.az/sport/1837141.html "Кяпаз" продлил контракт с Диогу Вердаской "Кяпаз" объявил о продлении контракта с португальским защитником Диогу Вердаской. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, новое соглашение с футболистом рассчитано на два года. Таким образом, Вердаска продолжит выступать за гянджинский клуб в ближайшие сезоны.
"Кяпаз" продлил контракт с Диогу Вердаской
"Кяпаз" объявил о продлении контракта с португальским защитником Диогу Вердаской.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, новое соглашение с футболистом рассчитано на два года.
Таким образом, Вердаска продолжит выступать за гянджинский клуб в ближайшие сезоны.
В завершившемся сезоне Мисли Премьер-лиги португальский защитник провел 28 матчей и отметился одним забитым мячом.
Напомним, что Диогу Вердаска защищает цвета "Кяпаза" с сезона-2024/2025.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре