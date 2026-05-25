"Кяпаз" продлил контракт с Диогу Вердаской

"Кяпаз" объявил о продлении контракта с португальским защитником Диогу Вердаской.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, новое соглашение с футболистом рассчитано на два года.

Таким образом, Вердаска продолжит выступать за гянджинский клуб в ближайшие сезоны.

В завершившемся сезоне Мисли Премьер-лиги португальский защитник провел 28 матчей и отметился одним забитым мячом.

Напомним, что Диогу Вердаска защищает цвета "Кяпаза" с сезона-2024/2025.