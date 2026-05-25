https://news.day.az/sport/1837141.html

"Кяпаз" продлил контракт с Диогу Вердаской

"Кяпаз" объявил о продлении контракта с португальским защитником Диогу Вердаской. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, новое соглашение с футболистом рассчитано на два года. Таким образом, Вердаска продолжит выступать за гянджинский клуб в ближайшие сезоны.