Назван один из главных пунктов сделки США и Ирана

Предварительные договоренности, над которыми работают Вашингтон и Тегеран, предусматривают отказ Ирана от запасов обогащенного урана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам дипломатического источника издания, согласно проекту сделки, "Иран подтвердит, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, и даст согласие на утилизацию его запаса обогащенного урана". Непосредственный механизм этого будет согласован в течение "следующих двух месяцев", отмечается в публикации.

Как сообщил источник газеты из числа должностных лиц исламской республики, "меморандум о взаимопонимании", над которым работают стороны, также предусматривает "открытие Ормузского пролива" Тегераном и "разморозку Соединенными Штатами иранских активов на $12 млрд". Кроме того, предполагается, что США прекратят морскую блокаду Ирана.

В публикации уточняется, что США и Иран пока не подписали никаких документов. Власти исламской республики еще не дали окончательного согласия. Иранский источник газеты также отметил, что упомянутый меморандум "не включает договоренностей по ядерной проблематике, а лишь обещание обсудить эти вопросы в будущем".