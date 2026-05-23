В Азербайджане появятся промышленные леса

В Азербайджане на первоначальном этапе планируется запуск пилотного проекта по закладке лесов промышленного назначения.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24 заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов.

По его словам, в рамках проекта будет сформирована новая модель лесного хозяйства с использованием павлонии и других быстрорастущих видов деревьев. "В настоящее время в Азербайджане нет лесов промышленного назначения. Однако от общественности и местных предпринимателей поступали обращения в этом направлении. Если посмотреть на мировой опыт, закладка промышленных лесов применяется очень широко - особенно в Китае, а также в Германии и Испании, а в последнее время активно реализуется в Узбекистане.

На встрече с нашими узбекскими партнерами была выдвинута инициатива по посадке павлонии и быстрорастущих тополей, и этот вопрос был тщательно изучен. Мы считаем, что использование таких видов деревьев в целях создания промышленных лесов и привлечение предпринимателей к лесопосадкам станет прорывом. Это позволит ускорить восстановление лесов. Основной нюанс заключается в том, что павлония не является типичным для Азербайджана деревом, поэтому мы подходим к вопросу с особым вниманием. Пилотный проект запускается на площади 100 гектаров, и последующие шаги будут предприняты в зависимости от результатов. В то же время по вопросам эффективности проекта ведется партнерство с министерством экономики, привлекаются и зарубежные специалисты. В европейских странах посадка деревьев такого типа также осуществляется активно", - добавил министр.

Отметим, что полная версия интервью будет опубликована сегодня в 18:00 на сайте АМИ Trend и показана на телеканале ARB24.