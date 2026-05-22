Врач раскрыл, можно ли заболеть от кондиционера

Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно, однако системы охлаждения способствуют распространению инфекций и ослаблению иммунитета дыхательных путей. Об этом "Газете.Ru" рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин, отметив, что грязные кондиционеры могут накапливать пыль и грибки, передает Day.Az.

"Сам по себе кондиционер не является причиной простудных заболеваний. Основными возбудителями остаются вирусы и бактерии, передающиеся воздушно-капельным путем. Однако системы кондиционирования могут создавать условия, способствующие распространению инфекций. Во-первых, при длительном воздействии холодного воздуха и резких перепадах температуры снижается местная защита слизистых оболочек дыхательных путей. Это повышает восприимчивость человека к респираторным вирусам, особенно в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. Во-вторых, плохо обслуживаемые кондиционеры способны накапливать пыль, грибки и микроорганизмы. При нарушении санитарного обслуживания аэрозольные частицы могут распространяться по помещению вместе с воздушными потоками. В закрытых пространствах это повышает риск передачи инфекций, особенно при высокой скученности людей", - сказал он.

Специалист уточнил, что кондиционеры необходимо регулярно чистить, чтобы снизить риск распространения инфекций.

"Отдельное внимание в эпидемиологии уделяется бактерии Legionella pneumophila - возбудителю легионеллеза. Она может размножаться в системах охлаждения и водоснабжения при отсутствии регулярной дезинфекции. Заболевание протекает в форме тяжелой пневмонии и чаще связано с крупными вентиляционными и климатическими системами зданий, гостиниц или торговых центров. Поэтому главный риск связан не с "холодом от кондиционера", а с нарушением санитарно-гигиенического режима эксплуатации оборудования. Регулярная очистка фильтров, техническое обслуживание и адекватная вентиляция существенно снижают вероятность распространения инфекций", - добавил он.