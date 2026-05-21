Жилищное финансирование - это не только строительство, но и раскрытие человеческого потенциала

Жилищное финансирование сегодня выходит за рамки строительства и становится инструментом развития человеческого потенциала, социальной стабильности и экономического роста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов на сессии "Новая сделка в сфере жилищного финансирования", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, жилищная политика должна обеспечивать доступность, инклюзивность, устойчивость и финансовую жизнеспособность. Он отметил, что жилищное финансирование напрямую связано с формированием будущего общества, социальным благополучием и возможностями для молодых семей.

А.Керимов сообщил, что в Азербайджане сформирована система жилищного финансирования, сочетающая социальную поддержку и устойчивость финансовой системы. Он подчеркнул, что Ипотечный фонд поддержал более 58 тысяч жилищных кредитов и заключил около 9 тысяч договоров аренды с правом выкупа, а общий объем управления фонда превышает 2 миллиарда долларов США.

По его словам, модель финансирования включает сочетание государственной поддержки и инструментов рынка капитала, в том числе выпуск облигаций на внутреннем рынке. Он также отметил, что льготные ипотечные программы охватывают уязвимые категории населения, включая беженцев, вынужденных переселенцев, военнослужащих и педагогов.

А. Керимов подчеркнул, что значительное внимание уделяется цифровизации процессов жилищного финансирования, включая полностью электронную подачу заявок и обработку данных через системы электронного правительства.

Он также сообщил о деятельности Государственного агентства жилищного строительства, реализующего проекты предоставления жилья на льготных условиях. Отдельно он отметил государственную программу Великое возвращение, в рамках которой с 2022 года на восстановление освобожденных территорий направлено более 10 млрд долларов США.

По его словам, жилищный сектор оказывает мультипликативное воздействие на экономику, включая промышленность, занятость, инфраструктуру и городское развитие.

А. Керимов также сообщил о развитии "зеленых" облигаций, "зеленой" таксономии, интеграции возобновляемой энергетики, цифровых кадастров и стандартов экологического строительства. Он отметил, что жилищное финансирование является не просто вопросом квадратных метров, а вопросом развития человеческого потенциала и устойчивого городского развития.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.