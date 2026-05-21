В Турции в рамках расследования по делу о наркотиках в отношении знаменитостей задержаны 14 человек

В рамках расследования, проводимого в Турции в отношении знаменитостей по делу о наркотиках, принято решение о задержании 25 человек, 14 из них уже задержаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, операция проводится в рамках расследования, осуществляемого Главной прокуратурой Стамбула.

Согласно информации, на основании изученных цифровых материалов и других полученных доказательств были выявлены обоснованные подозрения в употреблении известными общественности лицами наркотических и психотропных веществ.

Сотрудники Управления полиции Стамбула с 07:00 утра провели операцию по 25 адресам в районах Бешикташ, Сарыер, Бейоглу, Кягытхане и Ускюдар в Стамбуле, а также в провинции Мугла.

Среди задержанных - Мабель Матиз, Фейза Дживелек, Онур Туна и Осман Хактан Джаневи. Среди лиц, в отношении которых вынесено решение о задержании, также числятся Серенай Сарыкая, Беркай Шахин, Тан Ташчы и Миргун Джабас.

Сообщается, что задержанных сначала направляют на медицинское обследование, после чего доставляют в Институт судебно-медицинской экспертизы для прохождения теста на наркотики. Затем их передают в прокуратуру для дачи показаний.

Отметим, что расследование в отношении турецких знаменитостей по делу о наркотиках продолжается с октября 2025 года. В рамках следствия у ряда известных лиц были взяты анализы, а в отношении некоторых из них вынесены решения об аресте.