США передали Ирану новый текст соглашения

После 14-пунктного предложения Ирана американская сторона через посредничество Пакистана направила Тегерану новый текст соглашения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

По словам источника, Иран в настоящее время изучает представленный документ и пока не дал ответа.

Также отмечается, что в переговорном процессе пока ничего не является окончательным.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что, если американская сторона не получит "правильных ответов от Ирана", то "все произойдет очень быстро".

"Мы полностью готовы к действиям. Мы должны получить правильные ответы. Это должны быть абсолютно, на все 100% хорошие ответы, и, если мы их получим, то сбережем массу времени, энергии и жизней", - заявил журналистам глава Белого дома.

При этом он сделал комплимент в адрес иранских переговорщиков: "На самом деле мы имеем дело с очень хорошими людьми. Мы имеем дело с людьми, обладающими талантом и хорошими умственными способностями. Мы весьма впечатлены".