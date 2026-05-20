В рамках WUF13 обсуждаются качество воздуха и "зелёная" инфраструктура в городах

В Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит форум высокого уровня на тему "Новое дыхание Новой городской повестки: интеграция качества воздуха и "зелёной" инфраструктуры для устойчивых городов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано совместно Общественным объединением IDEA и Фондом "Чистый воздух".

В рамках форума обсуждаются вопросы интеграции фактора чистого воздуха в городское планирование как одного из ключевых компонентов процессов градостроительства. На мероприятии собрались политики, эксперты и специалисты в области урбанистики, которые подчеркивают важность учета качества воздуха при планировании населенных пунктов, создании инфраструктуры и городском дизайне.

В ходе дискуссий представляются различные подходы, такие как природоориентированные решения, инновационный городской дизайн, аэродинамический урбанизм и инструменты управления на основе данных. В то же время на передний план выдвигается значение климатически устойчивого планирования и равного доступа к здоровой городской среде.

В числе основных целей мероприятия - выведение фактора качества воздуха в центр процессов городского развития и планирования, продвижение стратегий "зелёной" инфраструктуры и городского дизайна, а также укрепление связей между адаптацией к климату, экологической устойчивостью и общественным здоровьем.

Кроме того, на форуме подчеркивается важность продвижения инклюзивной городской политики, снижения воздействия загрязнения воздуха на людей и необходимость включения вопросов качества воздуха в повестку дня WUF.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

Новость обновляется