В рамках WUF13 проходит сессия, посвященная декарбонизации зданий

В рамках Всемирного форума городов WUF13 проходит сессия на тему "Декарбонизация жилья и зданий на стыке города, промышленности и климата".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, участники обсудят как жилищное строительство может способствовать декарбонизации городов, оставаясь при этом устойчивым и доступным.

Эта сессия ЮНИДО, проводимая совместно с Миссией по переходу к городскому развитию, объединяет города, представителей промышленности и партнеров для изучения практических путей создания низкоуглеродного жилья.

Цель сессии, объединяющей жилищную политику, проектирование зданий и декарбонизацию промышленности, - связать обязательства высокого уровня в области климата и жилищного строительства с практическими путями их реализации на городском уровне.

Результаты дискуссии также внесут вклад в программу ЮНИДО "Мост для городов 2026", поддерживая сотрудничество между городами в области инноваций, цифровизации и искусственного интеллекта, а также "зеленого" перехода.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

