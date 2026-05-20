На WUF13 состоялось мероприятие на тему "Трансформация неофициальных поселений и трущоб для обеспечения жильем"

В рамках тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялось мероприятие, посвященное теме "Трансформация неофициальных поселений и трущоб для обеспечения жильем".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, выступивший на мероприятии министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что, хотя в советский период неофициальные жилые поселения (трущобы) в определенной степени существовали, они не признавались государством. По его словам, начиная с 2003 года в экономике страны начался процесс стабилизации.

"Период с 2003 по 2020 год стал следующим этапом развития. А начиная с 2020 года стартовал процесс Великого возвращения. На освобожденных от оккупации территориях осуществляются масштабные строительные и восстановительные работы".

Министр также отметил, что поэтапное возвращение населения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана оказывает существенное влияние на снижение нагрузки на обеспечение жильем в стране.

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в своем выступлении представила рекомендательный документ по вопросам трансформации трущоб. Она сообщила, что Азербайджан и Сомали совместно с государствами-членами в настоящее время возглавляют Открытую рабочую группу по трансформации неофициальных жилых поселений.

По ее словам, ранее руководство осуществляли Китай и Франция. Подготовлены политические рекомендации по трансформации таких поселений. Первый ключевой аспект - важность данных, статистики и официального признания этих территорий.

"Без точных данных невозможно отслеживать выполнение цели 11.1 Целей устойчивого развития. Официальное признание этих территорий на городском и национальном уровнях крайне важно", - отметила она.

Она подчеркнула, что в странах Глобального Юга неофициальные поселения часто становятся переходным этапом для людей, приезжающих в города в поисках образования, здравоохранения и работы.

"Важно учитывать социальную и экологическую роль этих пространств. Во многих случаях это единственный доступный вариант жилья, и если такие поселения уже сформировались, их необходимо развивать на месте.

Второй важный аспект - интегрированный подход. Все сектора должны работать совместно", - добавила Россбах.

Профессор Школы архитектуры Университета Витватерсранда (ЮАР) Мэри Хуксермейер отметила, что неофициальные поселения в таких городах, как Сан-Паулу, Гуанчжоу, частично удовлетворили спрос на жилье для работников строительного сектора.

"Поскольку многие города не смогли в достаточной степени расширить доступный жилищный фонд и базовые услуги, эти территории со временем стали местом проживания также для представителей низшего и среднего классов. Неофициальные жилые поселения чрезвычайно сложны и разнообразны. Эти территории формируются с параллельными системами управления, обслуживания и арендного рынка".

Она подчеркнула, что эти поселения крайне разнообразны и часто имеют параллельные системы управления, обслуживания и арендного рынка, что иногда приводит к эксплуатации уязвимых групп населения.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.