https://news.day.az/society/1835917.html
Важная новость для получающих соцпособия по возрасту
В апреле этого года было обнародовано количество получателей ежемесячного социального пособия по возрасту.
Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию опубликовал Государственный фонд социальной защиты населения.
Отмечается, что в апреле 2026 года ежемесячное пособие по возрасту получали 173 809 человек.
Согласно данным фонда, 61,7% получателей составляют женщины, а 38,3% - мужчины.
