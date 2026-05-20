Важная новость для получающих соцпособия по возрасту

В апреле этого года было обнародовано количество получателей ежемесячного социального пособия по возрасту.

Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию опубликовал Государственный фонд социальной защиты населения.

Отмечается, что в апреле 2026 года ежемесячное пособие по возрасту получали 173 809 человек.

Согласно данным фонда, 61,7% получателей составляют женщины, а 38,3% - мужчины.