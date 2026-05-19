В рамках WUF13 проходит панельная дискуссия, посвященная Барселонской декларации

В рамках Всемирного форума городов (WUF13) проходит панельная дискуссия на тему "Запуск Барселонской столичной декларации: смелые обязательства по решению жилищного кризиса в масштабах мегаполиса".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе сессии будет официально представлена ​​"Декларация Барселонской метрополии: Будущее метрополии после 2030 года", принятая 15 октября 2025 года мэрами, президентами и другими политическими представителями в рамках Всемирного саммита метрополий и 10-й годовщины Форума европейских столичных властей (EMA).

В рамках мероприятия выступают Жорди Кастеллана Гамисанс, вице-президент по международным отношениям и цифровой метрополии Барселоны и Джемиль Арслан, генеральный секретарь Союза муниципалитетов г. Мармара, Турция.

Отметим, что сегодня третий день WUF13, проходящей в Баку.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

