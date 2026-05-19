Культура и творчество являются мощным драйвером мировой экономики

Креативные индустрии играют значительную роль в мировой экономике и занятости населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила секретарь Сети творческих городов ЮНЕСКО (Сеть творческих городов ЮНЕСКО) Дениc Бакc в ходе панельной сессии на тему "Творческие города ЮНЕСКО и устойчивое городское развитие" в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Бакс отметила, что культурные и творческие индустрии обеспечивают более 3,4% мирового ВВП и около 3,6% занятости, при этом значительная их часть сосредоточена в городах.

По ее словам, при включении в политику городского планирования и жилищного развития эти сектора становятся не только двигателем экономического роста, но и источником устойчивости, расширения возможностей и социальной поддержки населения.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.