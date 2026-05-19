Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о создании «Шушинского парка» в Велико-Тырново

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве по созданию и реконструкции "Шушинского парка" в городе Велико-Тырново Республики Болгария между Правительством Азербайджанской Республики с одной стороны и Правительством Республики Болгария и Муниципалитетом Велико-Тырново с другой стороны", подписанное 11 февраля 2026 года в городе София.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, Кабинет министров должен обеспечить выполнение его положений, а министерство иностранных дел должно направить правительству Республики Болгария уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.