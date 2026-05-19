Почерк молодых - Как звучат традиции Баку в руках нового поколения

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась концертная программа с участием оркестра народных инструментов Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории.

Как сообщает Day.Az, мероприятие было организовано в рамках популярного проекта "Музыка в музее".

На вечере можно было услышать одни из лучших образцов богатого музыкального наследия Азербайджана. Профессиональное звучание народных инструментов в руках учеников, сумевших перенять от наставников тонкости национального традиционного исполнительского искусства, помогло создать в пространстве музея удивительную и гармоничную атмосферу.

Концерт прошел под руководством художественного руководителя и дирижера Пярвина Махмудова. Своим мастерством и яркими выступлениями зрителей порадовали талантливые исполнители: Джамал Алиев, Фарах Алиева, Айшан Умудова и Ясаман Умудова. Благодаря хорошей технической подготовке и искреннему, личному прочтению, молодым артистам удалось тонко передать характер исполняемых произведений. Живой звук наполнил зал эмоциями и оставил у всех слушателей самые теплые впечатления.

Горячие аплодисменты зала стали лучшим доказательством успеха вечера, слушателям была подарена прекрасная возможность еще раз ощутить живую связь с древними музыкальными традициями страны.

