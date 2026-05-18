Обсуждены проекты парковочных систем и решений «умного города» для Бишкека

В ходе вчерашних встреч были обсуждены проекты внедрения парковочных систем и решений "умного города", которые планируется интегрировать в развитие городской инфраструктуры столицы Кыргызстана.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал мэр столицы Кыргызстана Айбек Джунушалиев в кулуарах 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в Баку.

По его словам, в 2022 году между Бишкеком и Баку были подписаны побратимские соглашения, в рамках которых уже реализован ряд инициатив, включая строительство азербайджанской школы и создание Азербайджанского парка в Бишкеке.

"Также в ходе встреч, состоявшихся накануне, были обсуждены дополнительные проекты, в том числе внедрение парковочных систем и решений в сфере "умного города". Отдельное внимание было уделено вопросам транспортных заторов и возможным подходам к их снижению", - отметил он.

По его словам, обсуждаемые решения планируется интегрировать в развитие городской инфраструктуры Бишкека, а сотрудничество между сторонами будет продолжено.