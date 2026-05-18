В Баку проходит второй день WUF13

В Баку проходит второй день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на форуме, который считается одной из самых авторитетных глобальных платформ по градостроительству, зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран. Этот показатель оценивается как один из самых высоких показателей участия в истории WUF.

WUF13, который продлится до 22 мая, проводится совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана. Форум посвящен теме "Размещение мира: безопасные и устойчивые города и сообщества" и охватывает такие важные вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, устойчивость городов, влияние изменения климата на города и современное городское управление.

В первый день форума состоялись совещание министров и круглый стол министров, посвященные Новой городской повестке. Также в рамках WUF13 была организована официальная церемония поднятия флага. На церемонии были подняты флаг Организации Объединенных Наций и Государственный флаг Азербайджанской Республики.

В течение первого дня также прошли ряд важных ассамблей и сессий. Среди них - Ассамблея гражданских инициатив и организаций гражданского общества, "Женская ассамблея: совместное создание трансформативных стратегий с гендерной точкой зрения", сессия Деловой ассамблеи на тему "Лидерство частного сектора по всей цепочке создания стоимости жилья: достижение результатов, несмотря на трудности", Всемирная ассамблея местных и региональных правительств на тему "Местное лидерство, формирующее обновленную многосторонность", а также сессии на темы "Жилье для городского благосостояния и возможности для всех" и "Жилье для социальной интеграции и искоренения бедности".

Иностранные делегаты и эксперты, участвующие в WUF13, отметили, что проводимый в Баку форум является важной платформой для международного обмена опытом в области устойчивого развития, цифровых решений, доступного жилья, экологических подходов и современной урбанизации. Они подчеркнули, что Азербайджан организовал форум на высоком уровне и что мероприятие внесет вклад в формирование будущих городских моделей.

Волонтеры, работающие на Олимпийском стадионе Баку, оказывали оперативную поддержку участникам и представителям средств массовой информации, внося вклад в организационную работу форума.

Программа второго дня WUF13 также весьма насыщена. В течение дня сначала состоится официальная пресс-конференция, посвященная второму дню форума. На пресс-конференции планируется обсуждение глобального жилищного кризиса, развития безопасных и устойчивых городов, политики урбанизации и приоритетных вопросов в области повышения устойчивости городов.

Одним из главных нововведений этого дня является включение в программу Саммита лидеров, который проводится впервые в истории WUF. Отмечается, что это нововведение еще больше повышает международное политическое и стратегическое значение форума.

Кроме того, в течение дня пройдут Совместная церемония закрытия Ассамблей, встреча министров африканского региона и сессия MINURVI - Форума министров жилищного строительства и урбанизации стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

В рамках форума также запланирована презентация проектов восстановления, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Ожидается, что концепции "умный город" и "умное село", применяемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также работа, проводимая в направлении "зоны зеленой энергии", вызовут особый интерес у международных участников.

Проведение WUF13 в Баку еще раз демонстрирует возможности Азербайджана по успешному проведению международных мероприятий и его активную роль в глобальных инициативах по сотрудничеству. Форум также считается важной платформой для представления международной аудитории опыта Азербайджана в области устойчивого развития и современного градостроительства.

Во время мероприятия, наряду с официальными языками ООН - арабским, китайским, английским, французским, русским и испанским, - обеспечивается синхронный перевод на азербайджанский и турецкий языки.